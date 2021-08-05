Аварія трапилася 1 серпня на трасі Житомир – Чернівці біля Хмельницького

Водія Mercedes-Benz E 200, який на початку серпня спричинив смертельну аварію біля Хмельницького, взяли під варту та відсторонили від посади в поліції. У ДТП із патрульним загинула сім'я львів'ян із трирічним хлопчиком.

У прес-службі Територіального управління ДБР у Хмельницькій області, ZAXID.NET повідомили, що у середу, 4 серпня, Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід 25-річному водієві Mercedes-Benz у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Крім цього, на час слідства його відсторонили від роботи в патрульній поліції, де він працював інспектором сектору реагування.

Як повідомляв ZAXID.NET, аварія трапилася ввечері 1 серпня поблизу села Заруддя, що неподалік Хмельницького, на трасі Н03 Житомир – Чернівці. Автомобіль Mercedes-Benz E 200 під керуванням 25-річного патрульного виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Dacia Logan, яким керував 38-річний львів’янин. Водій та двоє пасажирів Dacia загинули на місці.

ZAXID.NET вдалось з'ясувати, що у аварії загинула 40-річна Алла з 38-річним чоловіком Олександром та трирічним сином. Жінка родом з Рівненщини, має старшу доньку Дарину від першого шлюбу.

Прокуратура повідомила інспектору сектору реагування патрульної поліції про підозру за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель трьох осіб). Якщо його провину доведуть, патрульному загрожує до 10 років позбавлення волі. За результатами експертизи, за кермом він був тверезим.