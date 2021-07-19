Автомобіль Lanos від зіткнення з вантажівкою розірвало навпіл

Ввечері 19 липня на об’їзній дорозі Львова трапилася ДТП, в яку потрапили два легковики та вантажівка. Як наслідок, загинула дворічна дитина. Ще двоє дітей та двоє дорослих отримали травми.

Аварія трапилася о 17:30 неподалік с. Солонка на трасі Київ-Чоп між трьома автомобілями. Найбільше постраждав Lanos, машину від удару розірвало навпіл. Загинула дворічна дитина, яка була в ній. Також постраждали ще двоє дітей з цієї машини.

«Водій Audi, 37-річний львів'янин, здійснюючи обгін у недозволеному місці, скоїв зіткнення з автопоїздом DAF, внаслідок чого вантажівка виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з легковим автомобілем Daewoo Nubira», – повідомили у поліції.

Від удару вантажівка злетіла в кювет.

фото поліції

Загинула дворічна дівчинка, хлопчики віком 4 та 12 років та ще двоє дорослих пасажирів Lanos з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні, їхні діагнози уточнюються.

Водія Audi поліцейські затримали за ст.208 КПК України. Найближчим часом йому оберуть міру запобіжного заходу.