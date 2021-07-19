Троє пасажирів від отриманих травм померли на місці

У неділю, 18 липня, біля села Печихвости Луцького району сталась ДТП, у якій загинули двоє дорослих та дитина. Водій автомобіля Ford Focus не впорався з керуванням та врізався у дерево. У результаті зіткнення загинула доросла жінка, чотирирічна дівчинка і сам 30-річний водій. Решта пасажирів отримали політравми та переломи, частину з них доправили до лікарень.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась близько 19 години у районі села Печихвости. За версією правоохоронців, 30-річний водій Ford Focus не врахував дорожню обстановку, з’їхав на узбіччя, внаслідок чого допустив зіткнення із деревом. У легковику перебували 12 людей, з них семеро – діти. У коментарі ZAXID.NET речниця поліції Волині Ольга Бузулук уточнила, що компанія поверталась із відпочинку на озері, що за п'ять км від села Печихвости.

У результаті зіткнення водій, пасажирка та одна дитина отримали травми, несумісні з життям. Вони загинули на місці. У поліції уточнили, що постраждалій дівчинці було чотири роки, а от вік загиблої жінки наразі невідомий, як і те, чи були родичами загиблі. Решту потерпілих доставили у лікарні Горохова та Луцька з різними травмами та забоями. У поліції з’ясовують деталі смертельної ДТП, розслідувати її будуть за ч.3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть кількох людей). Санкція статті передбачає ув’язнення від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Як повідомив завідувач центральної оперативної районної диспетчерської Станіслав Ліннік у коментарі ZAXID.NET, двоє пасажирів отримали політравми, потерпілим по сім та 28 років. Обох доправили до медзакладів у Луцьку. Серед інших пошкоджень у пасажирів – переломи стегна та забійні рани.