Водій ВАЗ-2105 виїхав на зустрічну смугу, де в’їхав у вантажівку MAN

Вночі у суботу, 17 липня, на трасі Львів – Тернопіль поблизу села Підберізці трапилась важка ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА.

Як вказано у повідомленні, приблизно о 03:00 на трасі Львів – Тернопіль біля села Підберізці 17-річний хлопець за кермом ВАЗ-2105 скоїв ДТП з вантажівкою. Мешканець села Куровичі виїхав на зустрічну смугу, де в’їхав у вантажівку MAN. Хлопець керував автомобілем без водійських прав. За кермом вантажівки був 56-річний мешканець села Банюнин Львівського району.

Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів легкового авто віком 16 і 21 рік. Водія ВАЗ-2105 госпіталізували у міську дитячу клінічну лікарню у Львові.