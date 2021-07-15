Біля Рави-Руської вантажний поїзд протаранив Daewoo, загинула водійка
15 липня біля м. Рава-Руська трапилася ДТП між вантажним потягом і легковим автомобілем Daewoo Nexia, внаслідок якої загинула водійка авто.
ДТП трапилася близько 7 ранку на перегоні Добросин — Рава-Руська біля с. Панчишини.
«Сьогодні о 07:56 до нас надійшло повідомлення про те, що відбулось зіткнення автомобіля Daewoo Nexia та поїзда. Внаслідок аварії жінка водій автомобіля загинула», — повідомив ZAXID.NET Ігор Курус з прес-служби ДСНС Львівщини.
Водійка Daewoo Nexia 1984 року народження загинула на місці. Жінка була в автомобілі сама.
Оперативний черговий «Львівської залізниці» повідомив ZAXID.NET, що аварія трапилася на залізничному переїзді із вантажним потягом.
«Була світлова сигналізація, яка працювала справно. Водій автомобіля не помітив і виїхав на колію», — повідомили у «Львівської залізниці».
У поліції підтвердили версію порушення правил водійкою авто: «Як попередньо встановили правоохоронці, 37-річна місцева мешканка порушила правила проїзду залізничних переїздів, зокрема – не виконала вимоги відповідних дорожних знаків та проігнорувала попереджувальні сигнали, внаслідок чого сталось зіткнення з тепловозом».
Справою займаються слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини.