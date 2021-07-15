На колії спрацювала світлова сигналізація, яка попереджала про заборону руху

15 липня біля м. Рава-Руська трапилася ДТП між вантажним потягом і легковим автомобілем Daewoo Nexia, внаслідок якої загинула водійка авто.

ДТП трапилася близько 7 ранку на перегоні Добросин — Рава-Руська біля с. Панчишини.

«Сьогодні о 07:56 до нас надійшло повідомлення про те, що відбулось зіткнення автомобіля Daewoo Nexia та поїзда. Внаслідок аварії жінка водій автомобіля загинула», — повідомив ZAXID.NET Ігор Курус з прес-служби ДСНС Львівщини.

Водійка Daewoo Nexia 1984 року народження загинула на місці. Жінка була в автомобілі сама.

фото поліції та ДСНС

Оперативний черговий «Львівської залізниці» повідомив ZAXID.NET, що аварія трапилася на залізничному переїзді із вантажним потягом.

«Була світлова сигналізація, яка працювала справно. Водій автомобіля не помітив і виїхав на колію», — повідомили у «Львівської залізниці».

У поліції підтвердили версію порушення правил водійкою авто: «Як попередньо встановили правоохоронці, 37-річна місцева мешканка порушила правила проїзду залізничних переїздів, зокрема – не виконала вимоги відповідних дорожних знаків та проігнорувала попереджувальні сигнали, внаслідок чого сталось зіткнення з тепловозом».

Справою займаються слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини.