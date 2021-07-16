Працівниця залізниці проігнорувала попереджувальні сигнали і загинува в ДТП

Загиблою водійкою, авто якої протаранив поїзд, виявилася працівницею залізниці. Аварія сталася у четвер вранці, 15 липня на залізничному переїзді біля Рави-Руської. Те, що жінка була черговою стрілочного поста ZAXID.NET підтвердив речник «Львівської залізниці» Андрій Везденко.

Поїзд протаранив автомобіль Daewoo Nexia на перегоні Добросин — Рава-Руська біля с. Панчишини. Аварія сталася близько 07:30. Загибла 37-річна Катерина М. керувала своїм Daewoo Nexia, в авто жінка їхала сама.

Коли водійка переїжджала залізничний переїзд вона не виконала вимоги відповідних дорожних знаків та проігнорувала попереджувальні сигнали, внаслідок чого сталось зіткнення з тепловозом. 37-річна Катерина М. загинула на місці аварії.

У прес-службі «Львівської залізниці» розповіли, що загибла була їхньою працівницею. Вона працювала черговою стрілочного поста.

На запитання ZAXID.NET чи знають працівники як поводитися на залізниці, і як перетинати колію, у прес-службі «Львівської залізниці» відповіли так: «Жінка їхала через переїзд як водійка машини, а не як працівниця залізниці. Не поєднуйте непоєднуване». Крім того, прес-секретар Андрій Везденко наголосив, що їхні працівники щодня проходять інструктаж з охорони праці.