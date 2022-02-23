Аварія трапилась на пішоходному переході біля ТРЦ «Оазис»

Поблизу ТРЦ «Оазис» на вул. Степана Бандери у Хмельницькому п’яний 62-річний водій Volkswagen Bora вчинив ДТП із поліцейським авто. Аварія трапилася о 19:25 вівторка, 22 лютого, коли правоохоронці зупинилися на заборонний сигнал світлофора. Під час перевірки винуватця аварії виявилося, що той керував авто у нетверехому стані – кількість алкоголю у крові перевищувала норму у понад вісім разів.

«О 19:25 в Хмельницькому по вулиці Степана Бандери 62-річний водій Volkswagen BORA зіткнувся з службовим автомобілем ВАЗ 21015, за кермом якого сидів працівник поліції. Поліцейський зупинився на червоний сигнал світлофора. За допомогою «Драгера» у крові водія Volkswagen виявили 1,6 проміле алкоголю», – розповіли в поліції. У ДТП обидва автомобіля отримали незначні механічні пошкодження.

У підсумку на 62-річного водія патрульні склали два адмінматеріали – за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння), за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП).