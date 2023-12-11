Аварія сталася на вул. Об'їзна біля колишнього заводу «Ватра»

В Тернополі в аварії травмувалися водій та пасажирка. В ДТП на вулиці Об’їзній поблизу колишнього заводу «Ватра» зіштовхнулося двоє легкових автомобілі. В результаті зіткнення одне з авто з’їхало з дороги, кілька разів перевернулося і опинилося на паркувальному майданчику автомобільного центру.

Аварія, в якій зіштовхнулися автомобілі Volkswagen і Кіа, трапилася увечері. Одне з авто перекинулося, водія вдалося вибратися самотужки, а у розтрощеному салоні затисло пасажирку. Очевидці на місце пригоду викликали швидку медичну допомогу, поліцейських та рятувальників. Працівники ДСНС допомогли дістали травмовану жінку.

«Рятувальне відділення здійснило виїзд на ліквідацію наслідків ДТП, яка трапилась у результаті зіткнення двох автомобілів Volkswagen Golf та Kia K7 на автодорозі М-19 в м. Тернополі на вул. Об'їзна, 27а», – повідомили ZAXID.NET в ДСНС Тернопільщини.

Рятувальники передали жінку медикам швидкої допомоги, у неї діагностували важкі травми. Після ДТП також за медичною допомогою звернувся і водій авто. Чоловіка теж з важкими травмами забрали до лікарні.

Правоохоронці за фактом ДТП порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей). Поліцейські розслідують і встановлюють причини дорожньої аварії.