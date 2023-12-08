Степан Копач на смерть збив чоловіка на трасі «Стрий-Чернівці-Мамалига»

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області звільнив від покарання водія автобуса Степана Копача, який на смерть збив чоловіка на трасі «Стрий-Чернівці-Мамалига». Водієві дозволили й надалі керувати транспортом.

Як вказано у вироку суду, який винесли 4 грудня, смертельна аварія сталася у жовтні 2022 року на автодорозі «Стрий-Чернівці-Мамалига» у селі Вістова Калуського району. Водій автобуса Mercedes-Benz, перевищивши максимально-допустиму швидкість, наїхав на пішохода, що переходив дорогу. Від численних травм чоловік, який був в алкогольному сп’янінні, загинув у лікарні.

Встановлено, що причиною аварії стало порушення водієм правил дорожнього руху. Степан Копач визнав свою вину, а захисник із прокурором попросили суд врахувати щире каяття водія, добровільне відшкодування завданих збитків і те, що він має на утриманні двох неповнолітніх дітей та пристарілу матір, будучи єдиним годувальником в сім`ї.

Розглянувши всі матеріали справи, суддя Любомир Юрчак призначив Степану Копачу покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки без позбавлення права керувати транспортними засобами. Від відбування призначеного судом покарання водія звільнили з випробувальним строком на 2 роки.