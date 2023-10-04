Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП

У полі в селі Лучинці на Прикарпатті у середу, 4 жовтня, сталася смертельна аварія. Близько обіду на місцевого жителя впав міні-трактор, чоловік загинув на місці.

Повідомлення про перекидання міні-трактора з причепом у полі у селі Лучинці Рогатинської громади надійшло на «Службу порятунку» о 12:13 4 жовтня. Місцеві селяни розповіли, що сільськогосподарська техніка перекинулася, а під нею перебуває чоловік. Самотужки люди не змогли витягнути постраждалого, а тому викликали працівників ДСНС та бригаду швидкої допомоги.

«До місця події направили рятувальників з міста Бурштин. Після прибуття працівники Служби порятунку за допомогою пневмоподушки та лебідки здійснили постановку трактора на колеса та вивільнили з трактора кермувальника», – повідомили в ДСНС Прикарпаття в середу, 4 жовтня.

Медики бригади швидкої допомоги лише констатували смерть чоловіка. Тіло загиблого поліцейські направили в судово-медичний центр для встановлення точної причини смерті. Правоохоронці за фактом загибелі людини порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті). Триває слідство.