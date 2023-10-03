В аварії загинув 45-річний житель Озерянської громади

На Тернопільщині в смертельній аварії загинув водій легкового автомобіля. Попередньо поліцейські встановили, що чоловік порушив правила безпеки дорожнього руху і на швидкості з’їхав в кювет.

Смертельна ДТП трапилася близько 18:30 2 жовтня в селі Воробіївка Озерянської громади Тернопільського району. Водій авто ВАЗ 2105 на швидкості з’їхав з дороги на узбіччя, і допустив перекидання транспорту. Жителі села викликали поліції та бригаду швидкої допомоги. Люди допомогли витягнути чоловіка з автомобіля.

«При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на автодорозі Великий Глибочок – Цебрів водій автомобіля ВАЗ 2105 не впорався із керуванням, з'їхав у кювет, де авто перекинулося. У результаті аварії кермувальник від отриманих травм загинув на місці», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 3 жовтня.

Поліцейські з’ясували, що загиблий – 45-річний місцевий житель села Воробіївка. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу до Тернополя. Експерти також відібрали зразки крові у чоловіка, щоб встановити чи був він на момент аварії в стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці за фактом смертельної ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті людини). Наразі поліцейські проводять розслідування.