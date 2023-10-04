Автомобіль Volkswagen з'їхав з проїзної частини та перекинувся

На Хмельниччині внаслідок ДТП загинув 38-річний водій. У автомобілі разом з ним були дружина та п’ятирічний син, вони обоє отримали травми і потрапили до лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 00:30 у середу, 4 жовтня, неподалік села Соколівка Ярмолинецької громади (орієнтовно 4 км від Ярмолинців).

«38-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen, допустив з’їзд з проїжджої частини з подальшим перекиданням автомобіля. Внаслідок аварії водій від отриманих травм загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.

Його 35-річна дружина та п’ятирічний син отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

Слідчі встановлюють деталі та обставини ДТП у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).