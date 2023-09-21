На трасі «Стрий–Знам'янка–Ізварине» мотоцикліст в'їхав у відбійник

Неподалік Хмельницького у ДТП загинув 37-річний мотоцикліст, який в'їхав у відбійник. Як повідомила прес-служба Хмельницького районного управління поліції, аварія сталась близько 21:30 у середу, 20 вересня, неподалік села Прибузьке (орієнтовно 10 км від Хмельницького).

«37-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Honda, здійснив зіткнення із відбійником. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження несумісні з життям. Чоловік загинув на місці аварії», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє «Суспільне», у ДТП загинув Микола Цуглевич – син керівника Хмельницької обласної лікарні, а також депутата облради Якова Цуглевича. Прес-служба облради вже опублікувала свої співчуття депутату з цього приводу.

«Голова обласної ради, депутатський корпус та колектив виконавчого апарату обласної ради висловлюють щирі співчуття депутату обласної ради, директору КНП "Хмельницька обласна лікарня" Цуглевичу Якову Миколайовичу з приводу важкої, непоправної втрати – трагічної загибелі сина Миколи», – йдеться у дописі.

Щодо ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).