Водія помітили через вщент потріскане лобове скло автомобіля

У селищі Летичів на Хмельниччині п'яний 38-річний водій збив 20-річну військовослужбовицю, а тоді втік з місця. Завдяки свідченням очевидців, які запам'ятали його авто, поліцейським вдалося швидко його знайти і затримати водія.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварію чоловік вчинив близько 22:00 у понеділок, 18 вересня, у селищі Летичів. 38-річний водій Hyundai Sonata збив 20-річну військовослужбовицю і втік з місця аварії. Потерпілу госпіталізували до реанімаційного відділення Летичівської лікарні. Свідки повідомили поліцію про ДТП та дали приблизне орієнтування на авто.

«Прямуючи на місце аварії, начальник Летичівського відділу поліції Юрій Найчук помітив схожий за описом автомобіль з розбитим лобовим склом. Поліцейський подав водієві сигнал зупинитись, але той почав утікати. Підполковник поліції певний час переслідував зловмисника. Врешті на польовій дорозі той змушений був зупинитись», – описують у поліції обставини затримання водія.

Чоловік пройшов огляд на стан сп'яніння, який підтвердив, що водій був нетверезий. Відтак поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило травми), а також затримала водія.

Незабаром йому оголосять підозру, а також оберуть запобіжний захід. Додамо, що санкція статті передбачає до трьох років тюрми, але поки це лише попередня кваліфікація справи.