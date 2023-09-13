На Хмельниччині біля дороги виявили тіло 84-річного чоловіка. Поліція встановила, що він загинув внаслідок наїзду автомобіля. Винуватця ДТП розшукують правоохоронці.

Як повідомила прес-служба Шепетівського райуправління поліції, аварія сталась на дорозі між селами Круп'єць та Колом'є Крупецької громади у період часу з 9 по 11 вересня. Невстановлений водій наїхав на 84-річного пішохода, внаслідок чого літній чоловік загинув на місці, а водій втік у невідомому напрямку.

«Якщо ви стали свідком зазначеної ДТП, маєте будь-яку інформацію з цього приводу чи відео з відеореєстратора, просимо повідомити про це за телефонами 0680139038, 0673835070, 0681922472 або 102», – закликають у поліції.

Зауважимо, що санкція статті за вчинення смертельної ДТП передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.