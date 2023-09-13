Електросамокат, на якому їхав постраждалий 19-річний юнак

На Рівненщині внаслідок наїзду мікроавтобуса важко травмувався 19-річний водій електросамоката. Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, ДТП сталась близько 21:30 у вівторок, 12 вересня, на проспекті Незалежності в Острозі.

«19-річний хлопець, рухаючись на електросамокаті проїзною частиною, раптово змінив напрямок руху, в результаті чого на нього допустив наїзд мікроавтобус Renault Trafic під керуванням 29-річного жителя Острозького району», – йдеться у повідомленні.

Юнака на електросамокаті збив мікроавтобус Renault Trafic

Унаслідок ДТП потерпілого, уродженця Здолбунова, у стані мозкової коми госпіталізували до лікарні.

За результатами огляду 29-річний водій був тверезий. Обставини ДТП з'ясовує поліція у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).