Peugeot Boxer, за кермом якого перебував 24-річний водій

Неподалік Рівного 24-річний водій мікроавтобуса збив жінку та її трирічного сина, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок наїзду жінка померла у лікарні, а її син перебуває у реанімації.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 09:00 у вівторок, 12 вересня, в селі Бабин неподалік Рівного.

«24-річний водій автомобіля Peugeot Boxer, житель Рівненського району, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебували жінка з дитиною, не зменшив швидкість та не зупинився, в результаті чого допустив на них наїзд. Потерпілих, 37-річну матір та її трирічного сина, з тяжкими травмами госпіталізували у реанімацію», – повідомила поліція.

Ввечері близько 17:00 медики повідомили, що попри вжиті реанімаційні заходи постраждала жінка померла у лікарні. Її трирічний син в тяжкому стані наразі перебуває у реанімації.

24-річного водія затримали правоохоронці. Щодо ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Чоловікові загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.