Біля Рівного водій мікроавтобуса збив матір з трирічним сином, жінка загинула
Постраждалий внаслідок ДТП хлопчик наразі перебуває у реанімації
Неподалік Рівного 24-річний водій мікроавтобуса збив жінку та її трирічного сина, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок наїзду жінка померла у лікарні, а її син перебуває у реанімації.
Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 09:00 у вівторок, 12 вересня, в селі Бабин неподалік Рівного.
«24-річний водій автомобіля Peugeot Boxer, житель Рівненського району, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебували жінка з дитиною, не зменшив швидкість та не зупинився, в результаті чого допустив на них наїзд. Потерпілих, 37-річну матір та її трирічного сина, з тяжкими травмами госпіталізували у реанімацію», – повідомила поліція.
Ввечері близько 17:00 медики повідомили, що попри вжиті реанімаційні заходи постраждала жінка померла у лікарні. Її трирічний син в тяжкому стані наразі перебуває у реанімації.
24-річного водія затримали правоохоронці. Щодо ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Чоловікові загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.