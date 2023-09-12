Внаслідок зіткнення Mercedes із пасажирами з'їхав у кювет

На трасі «Луцьк–Рівне» сталась аварія, внаслідок якої постраждали п'ятеро людей. Попередньо встановлено, що ДТП спричинив водій Opel, який виїхав на зустрічну смугу.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 22:30 у понеділок, 11 вересня, біля села Зоря, що на трасі «Луцьк–Рівне».

«38-річний житель Волині, водій автомобіля Opel, порушив правила дорожнього руху, перетнувши суцільну лінію розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із легковиком Mercedes під керуванням 19-річного жителя Зорі. Від удару останній транспортний засіб відкинуло у кювет із подальшим перекиданням, а Opel – розвернуло», – описують обставини аварії у поліції.

Унаслідок ДТП постраждали п'ятеро людей, що перебували у Mercedes. Водія та пасажирів віком від 17 до 19 років із травмами різного ступеня доправили до лікарні. Чотирьох із них в підсумку госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу. Додамо, що, за попередньою інформацією, обидвоє водіїв були тверезі.

Зауважимо, що цієї ж ночі на трасі «Луцьк–Рівне» сталась ще одна ДТП, щоправда, на території Волинської області. Водій на смерть збив 69-річного пішохода у селі Дерно – це орієнтовно за 20 км від села Зоря.