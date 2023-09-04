Механічних ушкоджень зазнали два мікроавтобуси, вантажівка та чотири легковики

Неподалік Дубна на Рівненщині сталась аварія за участі шести автомобілів. Внаслідок ДТП травмувались п'ятеро людей, одну постраждалу жінку госпіталізували.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 14:00 у неділю, 3 вересня, на трасі «Київ-Чоп» неподалік Дубна.

«56-річний водій Opel Vivaro, буксируючи на тросі автомобіль Volkswagen Transporter, не врахував дорожню обстановку під час об'їзду двох транспортних засобів Hyundai Sonata та Ford Transit, які зупинилися на узбіччі, пропускаючи колону з спецтехнікою. Відтак, на смузі зустрічного руху він допустив зіткнення із автомобілями Volkswagen Golf та Toyota Corolla», – зазначають у поліції.

Від удару некеровані Opel Vivaro та буксирований бус врізалися у припарковані два авто, а легковики Volkswagen та Toyota – у вантажівку DAF.

️Унаслідок ДТП у лікарню доставили водія та пасажира Volkswagen Transporter, жителів Тернопільщини, та трьох пасажирок Volkswagen Golf – мешканок Києва та Київської області. Після надання медичної допомоги чотирьох постраждалих відпустили, а 22-річну киянку госпіталізували в травматологічне відділення.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.