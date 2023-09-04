Мікроавтобус зіткнувся з легковиком, а тоді в'їхав у дерево

У Житомирі внаслідок зіткнення мікроавтобуса та легковика загинув 49-річний мешканець Рівненщини. Встановлено, що чоловік був за кермом вантажного мікроавтобуса.

Як повідомила прес-служба поліції Житомирщини, аварія сталась близько опівночі у неділю, 3 серпня, на перехресті вулиці Мазепи та Тена у Житомирі.

«Попередньо, зіткнулись вантажний фургон Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 46-річний житель Рівненщини, та легковик Ford Fusion під керуванням 30-річного житомирянина. Потому вантажівка зіткнулась з деревом», – описують обставини ДТП правоохоронці.

У результаті ДТП водій фургона загинув на місці. Його пасажир, 60-річний житель Рівненської області, а також водій автомобіля Ford були госпіталізовані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення. Хто саме з водіїв спричинив аварію, з'ясовує слідство.