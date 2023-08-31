Трактор МТЗ-80, за кермом якого перебував 69-річний чоловік

На Рівненщині під колесами воза загинув 11-річний хлопець. Встановлено, що за кермом трактора, який буксирував підводу, перебував 69-річний дідусь хлопця.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, нещасний випадок стався близько 14:00 у середу, 30 серпня, на польовій дорозі у селі Степангород Володимирецької громади.

«69-річний місцевий житель трактором МТЗ-80 буксирував скріплені між собою два вози, завантажені картоплею. Його малолітній внук знаходився на одному з них і намагався перестрибнути на інший, в результаті чого потрапив під колеса», – йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм хлопець помер по дорозі у лікарню. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.