Дитина втопилась у штучній водоймі в селі Поворськ

На Волині у копанці потонув 10-річний хлопчик. Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, нещасний випадок стався у середу, 30 серпня, в селі Поворськ Ковельського району.

«Зникнення дитини помітила мама хлопчика, вона разом із сусідами кинулась на його пошуки. Дитину знайшли у штучній водоймі – копанці, витягнули разом її на берег, викликали медиків та рятувальників», – зазначають рятувальники.

Лікарі намагались реанімувати дитину, але, незважаючи на їхні зусилля, врятувати хлопчика так і не вдалося. По закінченню реанімаційних заходів медики констатували смерть.

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу. Деталі нещасного випадку з'ясовують правоохоронці.