На Волині 10-річного хлопчика знайшли утопленим у копанці
Медики намагались реанімувати дитину, але безрезультатно
На Волині у копанці потонув 10-річний хлопчик. Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, нещасний випадок стався у середу, 30 серпня, в селі Поворськ Ковельського району.
«Зникнення дитини помітила мама хлопчика, вона разом із сусідами кинулась на його пошуки. Дитину знайшли у штучній водоймі – копанці, витягнули разом її на берег, викликали медиків та рятувальників», – зазначають рятувальники.
Лікарі намагались реанімувати дитину, але, незважаючи на їхні зусилля, врятувати хлопчика так і не вдалося. По закінченню реанімаційних заходів медики констатували смерть.
Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу. Деталі нещасного випадку з'ясовують правоохоронці.