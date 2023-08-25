Тіло одного з утоплених хлопчиків дістали водолази

На Рівненщині затримали 42-річну жінку, яка втопила своїх двох синів. Загиблим хлопчикам було по шість та сім років. Наразі жінка перебуває у СІЗО, їй вручили підозру за статтею про умисне вбивство.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, злочин жінка вчинила близько 11:00 у середу, 23 серпня. Тоді 42-річна мешканка Вараського району пішла купатись на місцевий кар'єр у селі Сопачів із двома синами.

«Встановлено, що старшого сина вона із застосуванням фізичного примусу занурила у воду і утримувала його в такому положенні до моменту припинення ним супротиву. Вийшовши на берег, взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту, під яким була значна глибина, й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати. При цьому, стояла на тому ж помості і споглядала неминучість утоплення», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції Рівненщини додають, що невдовзі до водойми прибіг 37-річний батько: одного із синів він зумів дістати самотужки. Реанімаційні заходи не дали результату – хлопчик помер. Іншу дитину дістали водолази.

Із 42-річною жінкою спілкувалися слідчі із залученням профільних спеціалістів. У скоєному вона зізналася. В четвер, 24 серпня, жінці вручили підозру за ст. 115 ККУ (умисне вбивство двох дітей). Їй загрожує мінімум 15 років ув'язнення, а максимально – довічне позбавлення волі. Наразі вона перебуває у СІЗО.

Як розповів «Суспільному» староста села Сергій Бойко, який допомагав реанімувати дитину, жінка виглядала неадекватною. «Вона сиділа, тупо посміхалася. Видно, що геть поїхав дах. Ми її просили: скажи, де друге [другий син]? Вона не казала спочатку. Потім нам сказала, що вона кинула його далі», – розповів чоловік.

Про жінку відомо, що до грудня 2022 року вона працювала вчителькою англійської мови у Сопачівському ліцеї. Директор школи розповів, що вона звільнилась за власним бажанням, пояснивши, що вона «не може працювати і що у неї немає сили з усім цим справлятися». Її сини, 6-річний Михайло та 7-річний Даниїл, цієї осені мали йти до першого класу у цей же Сопачівський ліцей.