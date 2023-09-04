На трасі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» зіткнулись Opel Vectra та Skoda Octavia

На Рівненщині неподалік міста Сарни сталась аварія, у якій загинула трирічна дівчинка, а також травми різного ступеня важкості отримали восьмеро людей. Відомо, що у важкому стані перебувають батьки загиблої дитини та її шестирічна сестра.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, ДТП сталась близько 13:40 у неділю, 3 вересня, в селі Малушка, що орієнтовно за 20 км від міста Сарни.

«35-річний водій Opel Vectra виїжджав із узбіччя для виконання маневру розвороту у невстановленому місці. У цей момент сталося зіткнення із попутним легковиком Skoda Octavia під керуванням 27-річного жителя Сарненського району», – зазначає поліція.

У салоні Opel перебували водій, його 31-річна дружина та четверо дітей віком від року до шести років, всі вони місцеві жителі. Трирічна дівчинка отримала травми несумісні із життям. У прес-службі ДСНС Рівненщини додають, що загиблу дитину затиснуло у деформованому салоні. Її тіло деблокували рятувальники.

Водій, його дружина та шестирічна донька – у тяжкому стані. Ще двох потерпілих дітей доправили до медзакладів із травмами різного ступеня.

Постраждали у аварії 27-річний водій та двоє пасажирів Skoda: 38-річний житель Сарненщини та 48-річний волинянин. Їх також госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми. Поліцейські з'ясовують, чи перебував хтось із водіїв у стані алкогольного сп'яніння, в обох відібрали зразки крові.