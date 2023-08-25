Мотоцикл Loncin, за кермом якого перебував 18-річний водій

На Рівненщині 18-річний мотоцикліст на смерть збив 62-річного односельця. Як повідомила прес-служба поліції області, аварія сталась близько 22:00 у четвер, 24 серпня, в селі Карпилівка Рокитнівської громади.

«Водій мотоцикла Loncin, 18-річний місцевий житель, допустив наїзд на 62-річного односельця, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.️

Унаслідок ДТП мотоцикліст також отримав травми: його із переломом руки доставили до лікарні. Відповідно до огляду на стан сп'яніння, мотоцикліст був тверезий. Відомо також, що мотоцикл не мав реєстрації.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.