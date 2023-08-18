Смертельна аварія сталась на сільській дорозі у селі Тоболи

На Волині сталась ДТП за участі двох мотоциклістів, внаслідок якої загинув 16-річний юнак. Інший постраждалий мотоцикліст отримав важкі травми і потрапив у реанімацію.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась у четвер, 17 серпня, на вулиці миру в селі Тоболи Прилісненської громади. «Зіткнулися два мотоцикли – Loncin та Lifan. Внаслідок автопригоди водій мотоцикла Lifan, 16-річний місцевий житель, від отриманих травм помер у лікарні», – йдеться у повідомленні.

Інший постраждалий мотоцикліст, 32-річний житель Камінь-Каширського району, госпіталізований у відділення реанімації.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми. У рамках кримінального провадження поліцейські з'ясовують, хто з водіїв спричинив ДТП та чи перебував хтось із них у стані сп'яніння.