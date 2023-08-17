50-річну жінку на скутері збив водій автомобіля ГАЗ

У селищі Любешів на Волині внаслідок ДТП загинула 50-річна жінка. Їдучи за кермом скутера, вона зіткнулась із молоковозом. Від важких травм потерпіла померла на місці ДТП.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась у середу, 16 серпня, на вулиці Березна у селищі Любешів.

«50-річна жителька Камінь-Каширського району, керуючи скутером Active, допустила зіткнення з автомобілем ГАЗ під керуванням 58-річного жителя міста Рожище. Жінка загинула на місці аварії», – йдеться у повідомленні.

В прес-службі ДСНС Волині додають, що внаслідок зіткнення жінку затиснуло під передніми колесами вантажівки. «Рятувальники 12 державно-пожежно рятувальної частини за допомогою спеціального обладнання дістали людину та передали медикам, однак врятувати водійку не було можливості», – зазначають надзвичайники.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.