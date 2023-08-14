Смертельна ДТП з мотоциклістом на трасі Львів-Луцьк

У неділю, 13 серпня, на трасі Львів-Луцьк поблизу села Журавники у результаті ДТП загинув 58-річний мотоцикліст з Львівщини.

Як розповіли в поліції Волинської області, ДТП сталася на трасі поблизу села Журавники Луцького (колишнього Горохівського) району.

«58-річний житель Львівської області, керуючи мотоциклом Yamaha, ймовірно, не впорався з керуванням та впав. Внаслідок автопригоди мотоцикліст загинув на місці», – йдеться в повідомленні поліції.

За попередньою версією поліції, чолові впав з мотоцикла і загинув (фото поліції)

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 ККУ). Обставини аварії з’ясовують.