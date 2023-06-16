Мотоцикліст на швидкості врізався в оголожу

Уночі на п’ятницю, 16 червня, у селі Волосянка на Львівщині 19-річний мотоцикліст з пасажиром на великій швидкості в'їхав у паркан приватного будинку. У результаті водій мотоцикла загинув, а пасажира з травмами госпіталізували.

За інформацією поліції Львівщини, ДТП сталася після опівночі на вул. Шевченка у селі Волосянка на Сколівщині. 19-річний водій мотоцикла Soul, мешканець Житомирської області, рухаючись у напрямку селища Славське, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого в’їхав у дерев’яну огорожу. Унаслідок ДТП постраждали водій та його пасажир-одноліток, теж мешканець Житомирщини.

ДТП сталася у селі Волосянка (фото поліції)

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 19-річний водій мотоцикла був у критичному стані з важкими травмами та помер дорогою до лікарні. Пасажира мотоцикла госпіталізувати з переломом гомілки.

За інформацією ZAXID.NET, хлопці їхали на мотоциклі без захисних шоломів.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ).