ЗРК Mistral вражає цілі на малих висотах

Естонія доставила в Україну переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral, які здатні вражати гелікоптери та літаки, а також ракети до них. Про це у суботу, 6 липня, повідомило Міністерство оборони Естонії у соцмережі Х.

«До України доставлено системи ППО малої дальності Mistral та ракети, надані Естонією. Продовжуймо підтримку українських борців за свободу. Разом ми зможемо зупинити російську агресію», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у червні Естонія оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, ввійшли зенітно-ракетні комплекси малої дальності.

Що відомо про ЗРК Mistral

ЗРК Mistral був розроблений у Франції, а в 1987 році його прийняли на озброєння. У 2000 році розробили модернізований зразок – Mistral 2, а пізніше і Mistral 3. Він доступний як у портативному варіанті (ПЗРК), так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів і вертольотів.

Розгортання в боєготовність відбувається за 1 хвилину. На перезарядку – 30 секунд, від натискання на спуск до старту ракети – до 5 секунд. ПЗРК Mistral здатний вражати повітряні цілі за 6 секунд та в радіусі 4 км.

Головка самонаведення ракети здатна захоплювати та супроводжувати цілі типу «літак» на дальностях більше 6 км і «вертоліт» – понад 4 км (навіть на зустрічних курсах). Похибка наведення ракети становить лише 1 метр.

ЗРК Mistral перебуває на озброєнні у близько 25 країн Європи та світу. Відомо, що Україна застосовує їх із 2022 року.