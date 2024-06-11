Переносний ракетно-зенітний комплекс Mistral використовується для захисту від літаків і гелікоптерів

Естонія оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги. До нього увійшли зенітно-ракетні комплекси малого радіуса дії Mistral, а також боєприпаси до них. Про це йдеться у повідомленні естонського міністерства оборони, опублікованому у вівторок, 11 червня.

«Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити жорстокі атаки Росії, і в інтересах безпеки Естонії сприяти цьому разом зі своїми союзниками. Ми склали пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь без шкоди для боєготовності Сил оборони Естонії, і щоб ми могли якнайшвидше відновити необхідні постачання», – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

У міноборони Естонії наголосили, що кількість наданих ПЗРК не розголошують з міркувань безпеки. Вартість анонсованої допомоги в оборонному відомстві також не назвали.

Переносний ракетно-зенітний комплекс Mistral розроблений французькою компанією Marta Defence. Він має радіус дії до 6 км та використовується для захисту від літаків і гелікоптерів, що літають відносно низько.

У оборонному відомстві Естонії також нагадали, що раніше передавали Україні ракети для протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв’язку, польові госпіталі, медичне приладдя, а також засоби індивідуального захисту.