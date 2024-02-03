Україна отримала від Естонії нові установки Javelin

У суботу, 3 лютого, Естонія оголосила про надання нового пакету допомоги для України. Про це повідомила прес-службі міністерства оборони Естонії.

Пакет військової допомоги вже прибув до України. Повний перелік озброєння, наданого Естонією, наразі невідомий.

«Пакет допомоги Естонії, включаючи Javelin, досяг України, щоб допомогти Україні боротися за свободу», – повідомили у прес-службі міністерства оборони Естонії.

У міністерстві нагадали, що Естонія пообіцяла надати 0,25% власного ВВП на військову допомогу Україні. Міноборони Естонії підкреслило, що довгострокове зобов’язання вільного світу допомагати Україні призведе до перемоги над Росією.

Зазначимо, 3 лютого Болгарія також почала передавати Україні 100 бронетранспортерів, дискусії навколо яких тривали пів року. Попри вето президента Болгарії Румена Радева парламент країни ухвалив рішення про передачу БТР, які належали болгарському МЗС