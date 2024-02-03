Коли саме БТР прибудуть до України, наразі невідомо

Болгарія розпочала транспортувати до України 100 бронетранспортерів БТР-60, які раніше були на озброєнні болгарського МЗС. Про це повідомило у п’ятницю, 2 лютого, болгарське інформаційне агентство BGNES із посиланням на допис міністра оборони країни Тодора Тагарева.

«Операція триває», – повідомив Тагарев та оприлюднив світлини БТР, поміщених на вантажівки.

За даними болгарського міністра оборони, бронетранспортери досі перебувають у Болгарії, проте вже запущено процес транспортування їх до України. Для того, щоб доставити до України сотню БТР, у Болгарії спільно працюють три міністерства.

Водночас, за словами Тодора Тагарева, міністерство оборони шукатиме можливість для того, щоб транспортування техніки профінансувала одна з країн-учасниць Рамштайну.

Нагадаємо, у липні 2023 року Болгарія пообіцяла Україні надати 100 БТР, коли прем’єр-міністр країни Николай Денков зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Денкова, країна жодного разу не використовувала машини, тому що болгарські військовослужбовці навіть не проходили необхідних навчань.

Вже в листопаді 2023 року парламент Болгарії ухвалив угоду про передачу БТР України, але на початку грудня болгарський президент Румен Радев ветував угоду. 8 грудня парламент Болгарії зміг подолати вето попри критику проросійських сил.