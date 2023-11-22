БТР-60 радянського зразка, який перебував на озброєнні Болгарії

Національні збори Болгарії ухвалили міжурядову угоду з Україною щодо передачі на потреби Сил оборони сотні списаних болгарським Міноборони бронетранспортерів. Вперше від початку повномасштабного вторгнення країна офіційно передає Україні важку техніку, повідомив у середу, 22 листопада, болгарський телеканал Novs із посиланням на парламент Болгарії.

Угоду про передачу БТР Україна та Болгарія уклали ще у липні 2023 року, проте, оскільки вона стосується військово-технічного співробітництва країн, болгарський парламент повинен був її ратифікувати. Відтак, вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії до України Болгарія офіційно передасть 100 бронетранспортерів радянського зразка.

Раніше передача військової техніки з Болгарії відбувалася за посередників. БТР, які отримає Україна, перебували на складі Міноборони Болгарії приблизно з 1980-х років.

За підписання угоди про надання бронетранспортерів проголосували 152 депутати. Проти виступила соціалістична та проросійська партія «Відродження». За – чотири партії коаліції:

ГЕРБ-СДС;

«Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія»;

«Рух за права і свободи»;

«Є такий народ».

Коли саме бронетранспортери надійдуть до України, невідомо. Водночас раніше країна повідомляла, що через застосування угоди до ратифікації БТР почали надсилати у вересні-жовтні 2023 року.