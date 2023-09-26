Болгарія немає змоги проводити обслуговування і ремонт ракетних систем С-300

Болгарія передасть Україні несправні ракети з ЗРК С-300 і боєприпаси. Про це у вівторок, 26 вересня, повідомило «Радіо Свобода».

Проект додаткової військової допомоги Україні підписали лідери правлячої більшості – Бойко Борисов, Христо Іванов, Делян Пеєвскі та Кирил Петков.

Депутати сподіваються, що українці відремонтують ці ракети і вони стануть придатні для використання протиповітряною обороною. Проект рішення також передбачає, що Болгарія надасть Україні надлишки набої калібру 5,56 мм зі своїх запасів, повідомляє The Sofia Globe.

«Наша держава не має необхідних потужностей для самостійного ремонту цих боєприпасів. Їхнє використання нашою армією створило б серйозну загрозу для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливість використати такі дефектні боєприпаси і поставити їх на службу в українську армію», – йдеться в пояснювальній записці до проекту рішення.

Зазначимо, що міністерство оборони Болгарії з вересня 2020 року до липня 2022 року провело процедуру закупівлі компанії з ремонту та обслуговування систем С-300. До неї допустили тільки концерн аерокосмічної оборони «Алмаз-Антей», який належить Росії. Однак виявилося, що він не має можливості підтримувати ракетні комплекси в робочому стані.

У червні Рада міністрів Болгарії підтримала новий пакет військової допомоги Україні. Повідомлялося, що до пакету увійдуть зброя та боєприпаси, які є на складах Болгарії, їх не потрібно закуповувати. Більшість із них уже прострочені або їхній термін служби добігає кінця, тож їх у будь-якому разі треба замінювати. У липні стало відомо, що Болгарія приєдналася до декларації G7 про підтримку України.