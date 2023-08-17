Болгарія, Латвія, Литва та Естонія приєдналася до декларації країн «Великої сімки» щодо гарантій безпеки для України. Загалом до цього списку, окрім країн G7, приєднались вже 18 країн.

Про приєднання Болгарії 17 серпня повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Вдячний Республіці Болгарія за рішення приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України. Такий крок Болгарії посилює нашу спільну безпеку в регіоні», – заявив він. Єрмак додав, що приєднання Болгарії до декларації також сприяє подальшому розвитку українсько-болгарської співпраці.

Латвія, Литва та Естонія заявили про приєднання до декларації, укладеної країнами G7 у спільній заяві глав урядів.

«Ми продовжимо допомагати Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на її шляху до членства в НАТО та ЄС», – йдеться у дописі прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас.

12 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі, лідери G7 погодили спільну Декларацію на підтримку України. У заяві зазначається, що кожна з країн-членів G7 працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Наразі до декларації, окрім країн G7, приєдналися Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція Греція, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія.