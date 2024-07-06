В індустріальному парку в селі Добросин планується створити 3,3 тис. робочих місць

У п’ятницю, 5 липня, Кабінет міністрів України вніс до реєстру індустріальних парків три парки на заході України – у Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях. Про це повідомляє міністерство економіки.

Індустріальний парк «Добросин» розташований у селі Добросин Львівського району Львівської області. На площі 27,3 га працюватимуть підприємства текстильної, фармацевтичної та харчової галузей, переробки та зберігання продукції сільського господарства, деревообробки, машинобудування тощо. Концепція парку передбачає створення до 3,3 тис. нових робочих місць.

Ще один індустріальний парк, внесений урядом у реєстр, це «Грін Лактік» у Бурштині в Івано-Франківській області. На площі 12 га працюватимуть підприємства харчової переробки. Зокрема, з виробництва борошна і круп, крохмалів і крохмальних продуктів, інших харчових продуктів та готових кормів для тварин. Концепція парку передбачає створення 600 робочих місць, інвестиції становлять 2,3 млрд грн в будівництво об'єктів і 3,1 млрд грн – у виробниче обладнання.

У Ковелі на Волині працюватиме індустріальний парк «Ковель Порто». На площі 11,6 га розташуються підприємства переробної промисловості – виробництво готових металевих виробів, машин і устаткування, ремонт і монтаж машин і устаткування тощо. Концепція парку передбачає створення 587 робочих місць та інвестиції обсягом майже 358 млн грн.

В уряді повідомили, що з початку року до реєстру внесено 16 нових індустріальних парків, що більше, ніж було загалом у 2022 і 2023 роках. Зараз в реєстрі є вже 84 індустріальних парки.