Червоноградська громада за кілька років має відійти від видобутку вугілля

У вівторок, 2 квітня, Кабінет міністрів України під час свого засідання вніс у реєстр індустріальний парк «Червоноград» на території Червоноградської територіальної громади. Про це повідомляє Урядовий портал.

В індустріальному парку площею 63 га планується створити 3250 робочих місць. Зосереджені тут підприємства будуть орієнтовані на переробну промисловість: виробництво харчових продуктів, меблів, паперу та паперових виробів, неметалевої мінеральної продукції, готових металевих виробів, машин і устаткування, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів, на деревообробку, виготовлення виробів з деревини та корка.

Також на території парку проводитимуться науково-технічні дослідження, працюватимуть лабораторії, в тому числі з незалежного підтвердження якості сировини та готової продукції.

У майбутньому планується використання парком терикона колишньої шахти, що може стати пілотним для України проектом ревіталізації териконів та використання їх для потреб громади.

Індустріальний парк «Червоноград» створено в межах реалізації проекту справедливої трансформації вугільних регіонів. Зараз триває розробка комплексної проектно-кошторисної документації для розбудови інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку. Обсяг отриманих донорських коштів – понад 10 млн грн. Загальні інвестиції, передбачені для розвитку індустріального парку «Червоноград» на найближчі три роки становитимуть понад 1,5 млрд грн.

Раніше міський голова Червонограда Андрій Залівський повідомляв, що в місті розробили проект індустріального парку на 100 га із сонячними електростанціями, виробництвом сонячних панелей та переробкою сміття.