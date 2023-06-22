Громада має мету перейти від вугілля до хабу відновлювальної енергетики

У Червонограді на Львівщині розробили для потенційних інвесторів проект індустріального парку площею 80 га, до яких додадуть ще 20 га територій шахт, що будуть ліквідовані. Також місто готове запропонувати інвесторам ще 110 га землі для встановлення сонячних електростанцій. Про це час дискусії про перехід України від вугільної до чистої енергії сказав міський голова Червонограда Андрій Залівський, передає Інтерфакс-Україна.

110 га землі під СЕС – це, за словами Андрія Залівського, ділянки, що вже не будуть використовуватися в сільському господарстві і можуть бути цікавими для інвесторів. Додамо, що навесні компанія ОККО, заснована львівським бізнесменом Віталієм Антоновим, повідомила, що у найближчі 2-3 роки інвестує до 500 млн євро у проекти з відновлювальної енергетики у західних і центральних областях України.

«Місто відкрите до співпраці та інвестицій, готове віддавати землю на пільгових умовах, оскільки індустріальний парк це дозволяє», – сказав міський голова Червонограду.

Щодо підприємств, що можуть працювати в Червоноградському індустріальному парку, Андрій Залівський сказав, що хотів би бачити там фабрики з виробництва сонячних панелей та завод з випуску теплових насосів, а також – виробництво супутніх товарів для обслуговування вітрової енергетики, адже, за його словами, наступного року дві компанії пообіцяли розпочати будівництво двох ВЕС на території громади.

«Також на території однієї з шахт ми плануємо завод з переробки твердих побутових відходів, оскільки є проект, і можливе виготовлення біогазу», – сказав міський голова.

Додамо, що будівництво сміттєпереробного заводу навесні відновилося і у Великомостівській громаді.

Як інформував ZAXID.NET, Червоноград був обраний для реалізації пілотного проекту з трансформації вугільних регіонів України, що фінансує уряд Німеччини і реалізує GIZ Україна. Згодом із однієї громади проект вирішили розширити на частину Львівської області.

Проект передбачає ліквідацію шахти «Великомостівська» на додачу до вже зупинених, переорієнтацію міста на інші види економічної діяльності, зміни в освітніх програмах місцевого училища тощо. Детальніше про те, як може змінитися Червоноград із закриттям шахт, читайте в матеріалі «Червоногрдська оаза».