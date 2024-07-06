Одну з головних ролей зіграє Крістіан Слейтер

Популярний серіал «Декстер» (або «Правосуддя Декстера») отримає приквел під назвою «Декстер: Першородний гріх», де молодого Декстера зіграє актор Патрік Гібсон.

Міні-серіал «Декстер: Першородний гріх» (Dexter: Original Sin) буде 10-серійним драматичним трилером про молоді роки відомого серійного вбивці Декстера Моргана, якого втілить Патрік Гібсон, відомий за серіалом «Тінь і кістка», повідомляє Deadline.

Події приквела будуть розгортатися у 1991 році у Маямі, глядачі дізнаються про те, що відбувається з студентом Декстером, який вдосконалює свої навички вбивці за допомогою та підтримкою свого прийомного батька Гаррі. У своєму батькові він знаходить розраду та розуміння, особливо коли його кровожерливі пориви зростають, і їх більше неможливо ігнорувати. Гаррі навчає Декстера коду, розробленому для того, щоб допомогти йому знаходити та вбивати тих людей, які заслуговують на смерть, уникаючи при цьому викриття. Це стає особливим викликом для молодого Декстера, оскільки він починає проходити стажування у відділі поліції Маямі.

Роль прийомного батька Декстера Гаррі Моргана виконає Крістіан Слейтер («Ім’я рози», «Робін Гуд, принц злодіїв»). Прийомну сестру головного героя Дебру, з якою у нього в майбутньому будуть дуже заплутані стосунки, втілить Моллі Браун («Випускний рік»). Також відомо, що до акторського складу приєдналась Сара Мішель Геллар, відома за культовим серіалом «Баффі — переможниця вампірів». Їй дісталася роль Тані Мартін, шефа поліції Маямі та начальниці Декстера. Одну з ролей довірили Патріку Демпсі («Анатомя Грей»).

Творцем приквела виступає шоураннер «Декстера» Клайд Філліпс. Прем'єра міні-серіалу «Декстер: Першородний гріх» відбудеться у 2025 році.