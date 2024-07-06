Одяг розроблявся з врахуванням рекомендацій військових медиків та волонтерів

У Збройних силах України з’явиться адаптивний одяг для поранених. Одяг надаватимуть військовослужбовцям, які отримали поранення і він дозволить швидко перевдягнути воїна в зручний одяг на стабілізаційному пункті чи госпіталі, повідомило Міністерство оборони України у суботу, 6 липня.

Як розповіли у відомстві, вимоги до комплекту одягу уже затвердили. Технічне завдання було визначене Тилом командування Сил логістики ЗСУ з урахуванням рекомендацій військових медиків та волонтерів.

«Основною вимогою для нього стали зручність для пораненого, технологічність та зносостійкість», – додали в міністерстві.

У комплект входитиме майка, шорти, штани, футболка і реглан. Весь одяг має розстібатися по бокових швах, на яких будуть спеціальні текстильні застібки, які не повинні торкатися шкіри хворого і викликати подразнення.

У Міноборони запевнили, що передбачили п'ять розмірів і розрахована на три зрости. Одяг буде зручним як для чоловіків, так і для жінок. Наразі декілька моделей українських виробників перебувають на етапі доопрацювання і їх будуть тестувати у практичних умовах під час військово-дослідних випробувань.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявила, що це дуже важливий крок для створення комфортних умов для поранених.

«Наша мета, щоб кожний поранений отримував цей набір. Адже більшість з них після евакуації з поля бою до стабпунктів чи госпіталів залишаються без необхідних предметів одягу першої потреби. Попереду ще велика нормотворча і випробувальна робота, але основний крок уже зроблено», – заявила вона.

Нагадаємо, напередодні Міноборони повідомило, що розробляє адаптивні костюми для поранених військовослужбовців.