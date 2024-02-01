ЗСУ вже почало постачати перші 50 тисяч комплектів

Військовослужбовиці ЗСУ отримали перші 50 тисяч комплектів літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих параметрів. Про це у четвер, 1 лютого, повідомили у прес-службі Міністерства оборони.

«У нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох повнотних групах: ІІ та ІІІ. Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ, а також громадські організації та українські виробники. Комплекти пройшли військово-дослідні випробування в одній з військових частин.

«Сьогодні маємо результат, і це дуже важливо. Адже в українській армії нині несуть службу десятки тисяч жінок. Із них – близько 5 тисяч перебувають на передовій. Їх кількість лише зростатиме. Вже зараз ми бачимо дедалі більшу зацікавленість жінок в залученні до Збройних Сил на добровільній основі», – сказала заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова.

Наразі сформовано та надано до ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель» заявку на закупівлю у 2024 році 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни.

Нагадаємо, після двох етапів випробувань Міністерство оборони України затвердило другий зразок бронежилета для військовослужбовиць. Його розробила компанія «Темп – 3000», бронежилет укомплектований демпферними подушками. Вага жилету залежить від комплектації – від 10,5 кг.