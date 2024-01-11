Другий зразок бронежилету для військовослужбовиць

Після двох етапів випробувань Міністерство оборони України затвердило другий зразок бронежилета для військовослужбовиць. Його розробила компанія «Темп – 3000», бронежилет укомплектований демпферними подушками. Про це у четвер, 11 січня, повідомили у міноборони.

Демпферні подушки допоможуть підлаштувати жилет під анатомічні особливості кожної жінки. Всього в комплекті три подушечки різних розмірів. Також для захисту паху розробили додаткову сумочку з м’яким балістичним пакетом. Жіночий бронежилет має такі ж балістичні характеристики, як і чоловічий.

Вага жилету залежить від комплектації – від 10,5 кг. Випробовування жилета тривали три місяці та відбувались у два етапи. Спочатку військовослужбовиці перевірили його на зручність носіння. А потім бронежилет пройшов лабораторні випробування (балістичні, не балістичні, тестування матеріалів та фурнітури).

«У ЗСУ служить понад 40 тисяч жінок. Наша мета – забезпечити наших захисниць бронежилетами, у першу чергу йдеться про військовослужбовиць на передовій. Ми вже поспілкувалися з виробниками. Загалом “Українська броня” за умови завчасного замовлення може виготовити до 10 000 комплектів за 60-90 днів, а компанія “Темп 3000” — 5000 комплектів за місяць», – сказав заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Обидва зразки вже доступні для централізованої закупівлі. Закупівлею жіночих бронежилетів займатиметься Державний оператор тилу.

Нагадаємо, 27 грудня 2023 року Міноборони сертифікувало перший український бронежилет для військовослужбовиць, розроблений компанією «Українська броня». Він має вигнуту бронеплиту, звужені плечі і розширений низ.