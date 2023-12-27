Бронежилет розробила компанія «Українська броня»

Після двох етапів випробувань Міноборони сертифікувало бронежилет для військовослужбовиць, розроблений компанією «Українська броня». У нього вигнута бронеплита, звужені плечі і розширений низ.

Як повідомили у Міністерстві оборони України 27 грудня, після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла.

«Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз, навпаки, ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовицям було незручно працювати зі зброєю у «чоловічому» варіанті бронежилету. Крім цього, «жіночий» варіант для зручності передбачає вигнуту назовні бронеплиту. За іншими параметрами бронежилет, вага якого становить від 10,5 кілограмів залежно від розміру і комплектації, не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилету», – розповів головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко.

Бронежилет розробила компанія «Українська броня». Після сертифікації він став доступним для централізованої закупівлі, яку проводитиме «Державний оператор тилу», враховуючи потреби Генерального штабу.