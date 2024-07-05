Нові костюми мають можливість розширення для використання апарату Ілізарова

Міністерство оборони України розробляє адаптивні костюми для поранених військовослужбовців. Новий формат одягу має дозволити швидко переодягатися та роздягатися у стабілізаційних пунктах чи госпіталях. Про це у п’ятницю, 5 липня, повідомили у пресслужбі відомства.

Мета нового одягу для військових – забезпечити поранених військовослужбовців якісним та зручним одягом після евакуації з поля бою до стабілізаційних пунктів або госпіталів. Особливість адаптивного костюма полягає у тому, що він липучки.

Такі костюми матимуть кілька різних розмірів, а також можливість розширення для використання апарату Ілізарова [пристрій зовнішньої фіксації, який використовується в ортопедичній хірургії як метод збереження кінцівок для лікування складних переломів і відкритих переломів кісток] під час лікування.

«Одяг виконаний у нейтральних тонах, має вільний крій та включає натільну білизну (шорти, майка) та повсякденний варіант (фуфайка з короткими та довгими рукавами, штани). Адаптивні костюми розраховані як на чоловіків, так і на жінок», – йдеться у повідомленні.

Нові костюми для військових мають липучки

Наразі кілька моделей українських виробників перебувають на етапі доопрацювання, потім їх тестуватимуть в практичних умовах під час військово-дослідних випробувань.

Зазначається, що технічне завдання для розробників завдання було визначене Тилом командування Сил логістики ЗС України з урахуванням рекомендацій військових медиків та волонтерів.

Нагадаємо, у лютому 2024 року військовослужбовиці ЗСУ отримали перші 50 тис. комплектів літніх польових костюмів, які виготовили з врахуванням жіночих параметрів.