Міноборони розробляє адаптивні костюми для поранених військовослужбовців
Костюми мають липучки, що дозволяє швидко роздягнути військового для надання медичної допомоги
Міністерство оборони України розробляє адаптивні костюми для поранених військовослужбовців. Новий формат одягу має дозволити швидко переодягатися та роздягатися у стабілізаційних пунктах чи госпіталях. Про це у п’ятницю, 5 липня, повідомили у пресслужбі відомства.
Мета нового одягу для військових – забезпечити поранених військовослужбовців якісним та зручним одягом після евакуації з поля бою до стабілізаційних пунктів або госпіталів. Особливість адаптивного костюма полягає у тому, що він липучки.
Такі костюми матимуть кілька різних розмірів, а також можливість розширення для використання апарату Ілізарова [пристрій зовнішньої фіксації, який використовується в ортопедичній хірургії як метод збереження кінцівок для лікування складних переломів і відкритих переломів кісток] під час лікування.
«Одяг виконаний у нейтральних тонах, має вільний крій та включає натільну білизну (шорти, майка) та повсякденний варіант (фуфайка з короткими та довгими рукавами, штани). Адаптивні костюми розраховані як на чоловіків, так і на жінок», – йдеться у повідомленні.
Нові костюми для військових мають липучки
Наразі кілька моделей українських виробників перебувають на етапі доопрацювання, потім їх тестуватимуть в практичних умовах під час військово-дослідних випробувань.
Зазначається, що технічне завдання для розробників завдання було визначене Тилом командування Сил логістики ЗС України з урахуванням рекомендацій військових медиків та волонтерів.
Нагадаємо, у лютому 2024 року військовослужбовиці ЗСУ отримали перші 50 тис. комплектів літніх польових костюмів, які виготовили з врахуванням жіночих параметрів.