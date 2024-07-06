У рейтингу можна подивитися, як львівські ціни та зарплати відрізняються від Нью-Йорка та інших міст світу

У новий рейтинг найбільшої у світі бази даних про вартість життя Numbeo увійшли три українських міста. Львів – на 204-му місці. Цей рейтинг оприлюднюється кожні пів року.

Numbeo оцінює рівень життя за шістьма категоріями:

індекс вартості життя без орендної плати враховує ціни на споживчі товари;

індекс орендної плати – ціни на оренду квартир у порівнянні з Нью-Йорком;

індекс харчових продуктів;

індекс ресторанів;

індекс вартості життя плюс орендна плата;

місцева купівельна спроможність (середня зарплатня).

Цього півріччя у рейтингу 218 міст, серед яких українські Київ, Одеса і Львів. У січневому рейтингу також були Дніпро і Харків, але у новий вони не увійшли.

Якщо брати вартість життя в Нью-Йорку за основу для порівняння, то за минулі пів року вартість життя у Львові становить 25,8% від нього. Тобто жити у Львові – майже у чотири рази дешевше. Індекс орендної плати у Львові – 9,5% у порівнянні з Нью-Йорком, харчових продуктів – 25,7%, індекс ресторанів – 19%, середньої зарплати – 44,5%.

На 199-му місці в рейтингу – Київ, де індекс вартості життя становить 28,6%, а середньої зарплати – 43,7%. На 202-му місці – Одеса із показником 27,2% і 40,4% відповідно.

Із січня, коли був оприлюднений попередній рейтинг, життя у згаданих українських містах подешевшало в середньому на 3,5%.