Львів посів 204 місце у рейтингу рівня життя серед міст світу
Життя у Львові у чотири рази дешевше, ніж у Нью-Йорку, що береться за основу для порівняння
У новий рейтинг найбільшої у світі бази даних про вартість життя Numbeo увійшли три українських міста. Львів – на 204-му місці. Цей рейтинг оприлюднюється кожні пів року.
Numbeo оцінює рівень життя за шістьма категоріями:
- індекс вартості життя без орендної плати враховує ціни на споживчі товари;
- індекс орендної плати – ціни на оренду квартир у порівнянні з Нью-Йорком;
- індекс харчових продуктів;
- індекс ресторанів;
- індекс вартості життя плюс орендна плата;
- місцева купівельна спроможність (середня зарплатня).
Цього півріччя у рейтингу 218 міст, серед яких українські Київ, Одеса і Львів. У січневому рейтингу також були Дніпро і Харків, але у новий вони не увійшли.
Якщо брати вартість життя в Нью-Йорку за основу для порівняння, то за минулі пів року вартість життя у Львові становить 25,8% від нього. Тобто жити у Львові – майже у чотири рази дешевше. Індекс орендної плати у Львові – 9,5% у порівнянні з Нью-Йорком, харчових продуктів – 25,7%, індекс ресторанів – 19%, середньої зарплати – 44,5%.
На 199-му місці в рейтингу – Київ, де індекс вартості життя становить 28,6%, а середньої зарплати – 43,7%. На 202-му місці – Одеса із показником 27,2% і 40,4% відповідно.
Із січня, коли був оприлюднений попередній рейтинг, життя у згаданих українських містах подешевшало в середньому на 3,5%.