Школярі повернуться до навчання 19 серпня

У Львові новий навчальний рік 2024-2025 у школах розпочнеться на два тижні раніше – 19 серпня. Це пов’язано з надзвичайно складною ситуацією з електроенергією. Про це у Telegram повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Щоб гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік, ми розпочнемо його раніше – 19 серпня. Таке рішення сьогодні прийняв Штаб підготовки міста до зими. У разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів’яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої. Якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі», – написав мер Львова.

Андрій Садовий додав, що планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. Якщо ситуація з електроенергією погіршиться, канікули продовжать. Якщо батьки не зможуть залишити дітей вдома під час тривалих канікул, у школах працюватимуть чергові групи.

Міськрада рекомендуватиме швидше розпочати навчання також приватним школам Львова. Заклади позашкільної освіти розпочнуть роботу з 1 вересня.

Зазначимо, що складна ситуація з електропостачанням в усіх регіонах пов’язана з російськими обстрілами енергетичної інфраструктури України. Однак «Укренерго» прогнозує покращення ситуації та помʼякшення графіків відключення електроенергії наприкінці липня. Проте поки що знеструмлення у Львові тривають до 16 годин на добу.