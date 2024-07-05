У четвер, 4 липня, депутати Львівської міськради ухвалили Програму встановлення когенераційних газопоршневих установок. Фінансування програми на 2024-2025 роки становитиме 654 млн грн. Її мета – забезпечення безперебійного функціонування об’єктів життєзабезпечення, розподіленої генерації та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів.

Також місто ухвалило зміни в програму компенсацій для ОСББ – ідеться про закупівлю і встановлення генераторів, сонячних панелей, інверторів та акумуляторів, щоб допомогти будинкам мати взимку світло.

Окрім того, ще раніше ЛМКП «Львівтеплоенерго» розпочало процес встановлення когенераційних установок на своїх об’єктах за допомогою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

ZAXID.NET розповідає, що таке когенераційні установки і як вони допоможуть місту під час дефіциту електроенергії. А також про те, як мешканці багатоповерхівок можуть підготуватися до зими спільними зусиллями.

Що таке когенерація

Після відновлення атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру, що знищили 80% потужностей, багато українців почули нове слово – когенерація. Це установки, зокрема газопоршневі, газотурбінні, що одночасно виробляють і тепло, і електроенергію в межах одного технологічного процесу.

Іншими словами, це такі міні-ТЕЦ, що можна встановити на різних об’єктах, розпорошити їх по місту – розділити генерацію.

До слова, собівартість виробленої такими установками електроенергії буде нижчою від виробленої дизель-генератором, а термін експлуатації такої установки – довшим.

Для світла

Програма, ухвалена депутатами 4 липня, частково фінансуватиметься за гроші міста, частково – за допомогою уряду Норвегії. Про це ZAXID.NET розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Ця програма, за його словами, спрямована переважно на забезпечення критичної інфраструктури міста електроенергією за допомогою газових електростанцій. Вона має додати близько 30 МВт електроенергії.

Для порівняння, в Одесі планують встановити газові турбіни, що даватимуть 29 МВт, яких має вистачити на повне забезпечення міста теплом і водою. Якщо говорити про побутові потреби, то така генерація може покрити їх для кількох десятків тисяч мешканців.

Реалізація програми, ухваленої 4 липня, передбачає доставку і встановлення обладнання, а перед тим – розроблення проектно-кошторисної документації. Також ідеться про реконструкцію електропідстанцій та електромереж.

«З міркувань безпеки, ми не можемо говорити, що це за обладнання і де воно буде встановлено», – додав Андрій Москаленко.

Для тепла

Ще наприкінці 2023 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» розпочало проводити тендери на розробку проектно-кошторисної документації для реконструкції ТЕЦ і котелень, аби мати змогу підключити до них когенераційні установки.

Встановлення газових міні-ТЕЦ дасть можливість забезпечити електропостачання як для власних потреб підприємства, так і для інших обʼєктів критичної інфраструктури.

Планується встановити міні-ТЕЦ у восьми різних локаціях, щоб забезпечити роботу теплової генерації і доставити взимку тепло по всьому місту.

Загальна ціна договорів на виготовлення ПКД становить майже 7 млн грн. Документи замовили у ТОВ «Кавер Енерджі Плюс», ПП «Галич Центр», ТОВ «Сервіскотломонтаж-Львів» і ТОВ «БК Альтбуд». Фінансово у цьому проєкті ЛМКП «Львівтеплоенерго» допомагає USAID.

Запланована потужність п’яти з восьми когенераційних установок, згідно з тендерами в системі Prozorro, становитиме близько 5 МВт, вид ще трьох КГУ в замовленні не вказаний.

Загалом Агентство США з міжнародного розвитку передало Україні 91 когенераційну установку, що має допомогти забезпечити стабільним теплопостачанням мільйон мешканців багатоповерхівок і близько тисячі соціальних об’єктів. Частину з них отримав Львів.

«Водночас такі установки можуть забезпечувати резервне електропостачання до сусідніх лікарень, обʼєктів водопостачання та водовідведення. Вони працюють на природному газі, виробляють тепло та електроенергію і дозволяють місцевим теплогенеруючим підприємствам продовжувати забезпечувати споживачів теплом навіть під час перебоїв чи довготривалих аварійних відключень електропостачання», – говорять в USAID.

Фахівці Агентства, окрім купівлі і доставки когенераційних установок, також вчать працівників підприємств обслуговувати їх.

«Ми напрацьовуємо варіанти, як наші підприємства мають і зможуть діяти за часткової або повної відсутності електрики та газу. Тому маємо кілька сценаріїв розвитку подій: перший – якщо не вистачатиме електроенергії, другий – якщо не буде або електропостачання або газу, і третій – якщо одночасно не буде ні газу, ні електрики. Однак, з безпекових питань ця інформація є закритою, бо стосується роботи критичної інфраструктури міста», – кажуть в міськраді.

Для ОСББ

4 липня депутати також внесли зміни в програму, що передбачає компенсації для ОСББ за купівлю дизель-генераторів. Її розширили і тепер ОСББ будинків, що мають від двох поверхів, можуть отримати від міста 50% компенсації за купівлю:

Електрогенераторів;

Акумуляторних батарей – тип акумулятора LiFePO4;

Сонячних панелей;

Гібридних інверторів.

Для генераторів сума компенсації не може перевищувати 200 тис. грн, для акумуляторів – 10 тис. грн на 1 кВт, для панелей – 5 тис. грн на 1 кВт і для інверторів – 4 тис. грн на 1 кВт потужності.

До міської програми «Енергоефективна оселя» депутати також внесли зміни – тепер місто відшкодовуватиме 30% від кредиту на енергозбереження замість 15%. А до переліку енергоефективних матеріалів, за купівлю яких відшкодовується тіло кредиту, додали сонячні електростанції, зокрема, з акумуляторами.