В «Укренерго» уточнили терміни помʼякшення графіків відключення світла

Поліпшення ситуації в енергосистемі та помʼякшення графіків відключення електроенергії в Україні ймовірні наприкінці липня. Про це розповів радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко, якого цитує пресслужба оператора енергосистеми України.

«Ми очікуємо у кінці липня покращення ситуації, бо є низка очікувань щодо виходу з ремонтів обладнання, що виробляє електроенергію. Крім того, традиційно для нашого кліматичного регіону очікується зниження температури», – розповів він.

При цьому, за словами Бойка, дефіцит в енергосистемі хоч і залишиться, однак буде суттєво меншим порівняно із нинішньою ситуацією.

«Ситуація буде до 20-х чисел липня приблизно на тому ж рівні, яка є сьогодні. З 20-х чисел липня ми плануємо вихід в роботу з ремонтів низки генерувальних установок і відповідно має збільшитися потужність, що призведе до суттєвого помʼякшення графіків», – розповів він.

Посадовець пояснив, що висока температура повітря призвела до більшого навантаження в системі і, відповідно, до значних обсягів обмежень.

«Енергетики, на основі аналізу сезонного навантаження в системі і очікуваних графіків відновлення генеруючого обладнання після російських атак, прогнозували, що червень та липень будуть найважчим в енергосистемі. На жаль, дива не сталося. Температура – ви самі бачите, яка. Це призвело до більшого навантаження в системі, а відповідно – до значних обмежень», – розповів він.