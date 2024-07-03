Неочищений газ підходить для виробництва електрики

Найбільша нафтова компанія країни й оператор АЗС – «Укрнафта» – планує упродовж трьох років інвестувати мільярд доларів у будівництво електростанцій загальною потужністю 1 ГВт. Про це розповів генеральний директор компанії Сергій Корецький в інтервʼю Forbes у середу, 3 липня.

Російські обстріли українських електростанцій і гострий дефіцит електрики прискорили реалізацію планів, які з’явились в компанії ще торік, зазначив Корецький. За його словами «Укрнафта» планує стати мультиенергетичною компанією.

Відтак у найближчій перспективі компанія планує збудувати електростанції потужністю не менше 100 МВт. Для цього компанія використовуватиме власні кошти, а також візьме кредити в «Укргазбанку», Sense Bank та «Ощадбанку». Попередньо упродовж найближчих трьох років «Укрнафта» планує побудувати приблизно 1000 МВт газових установок.

«Хочу наголосити що це дуже і дуже амбітна мета. Орієнтовна вартість – 1 млрд доларів. Паралельно працюємо над проєктами вітрових і сонячних електростанцій», – заявив гендиректор «Укрнафти».

«Укрнафта» сподівається окупити установки та вартість виробленої електрики за чотири-п'ять років.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року «Укрнафту» відчужили у її власника підсанкційного бізнесмена Ігоря Коломойського. Разом з «Укртатнафтою», «АвтоКрАЗом», «Мотор Січчю» та «Запоріжтрансформатором» компанія перейшла під повний контроль держави. У 2023 році «Укрнафта» видобула понад 80% нафти в країні – 1,4 млн т та близько 6% газу – 1,1 млрд м3.